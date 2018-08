Niet meer dan twee jaar in België, maar vandaag al op podium 17 augustus 2018

02u33 0 Lier Vandaag is het dé grote dag voor negentien anderstalige kinderen, want ze brengen hun theaterstuk 'Tijd Reizen' in cultuurcentrum Vredeberg. Ze zijn tussen 6 en 10 jaar oud en komen uit Syrië, Afghanistan, Palestina, Rusland en Polen. De kinderen proberen samen met hun ouders en familie hier een nieuw leven op te bouwen.

"Het gaat om kinderen uit het basisonderwijs die maximum twee jaar in België zijn. Deze week werden de kinderen acht dagen lang ondergedompeld in de wereld van het theater tijdens een theaterkamp van de stad Lier, en dat onder professionele begeleiding van een regisseur. Voor de meeste kinderen is dat kamp een heel grote stap. Ze spraken geen Nederlands en communiceerden in het begin meestal via gebarentaal", vertelt Saartje Hendrickx, die cliniclown is en haar eigen theater Warmoes heeft. "Vandaag was de generale repetitie voor hun theaterstuk. De kinderen doen geweldig hun best en kunnen intussen al behoorlijk wat Nederlandse woorden. Het meest fantastische is dat deze kinderen nooit in een cultuurcentrum geweest zijn. Ook hun ouders en familie niet. Zij hebben nog nooit een voet in een theaterzaal gezet, ze moesten vooral zien te overleven. Maar zaterdag komen ze mooi uitgedost en apetrots naar de opvoering van hun kinderen kijken. Het zit hier morgen trouwens stampvol. Deze kinderen zijn heel dapper en zetten zich met hart en ziel in om zich te integreren, dat staat buiten kijf. Ze zijn al voor een groot stuk in hun integratie geslaagd", besluit Saartje Hendrickx. (WAE)