Negen leden van drugsbende riskeren samen 29 jaar cel 02u32 0 Lier Negen leden van een drugsbende riskeren tezamen 29 jaar cel voor verschillende cannabisplantages. In totaal zou het gaan om 2.500 plantjes. De verdediging stelde zich heel wat vragen bij het onderzoek.

Naar verluidt kon de bende gelinkt worden aan een zevental cannabisplantages in de Antwerpse provincie. Het ging onder meer om twee in Lier en een in Koningshooikt. Verder waren er nog in Wilrijk, Merksem en in Ranst. "Samen goed voor 2.500 planten", zei de openbaar aanklager.





240.000 euro verdiend

Bij de huiszoekingen werd er bij verschillende beklaagden ook nog wat drugs gevonden, waaronder 7 kilo gedroogde hennep bij een van de hoofdbeklaagden. Volgens het parket stonden twee Nederlanders aan het hoofd van de bende. De taken van de anderen bleven beperkt tot het zoeken van panden voor plantages of de verkoop van de drugs. Het parket eiste celstraffen van twee tot zes jaar effectief en berekende het vermogensvoordeel op meer dan 240.000 euro. Eandis stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro's. De verdediging verzette zich hevig tegen de vordering van het parket. Alle raadsmannen- en vrouwen waren naar eigen zeggen teleurgesteld. "Je moet als verdediging toch weten waarvoor jouw cliënt is gedagvaard en waarvan ze worden verdacht. Hier hebben ze plantages in een doos gegooid maar er is niet duidelijk gemaakt waarvoor onze cliënten individueel worden vervolgd", klonk het in het pleidooi van meester Pol Vandemeulebroecke. Hij verdedigde de Nederlanders in dit dossier. De verdediging pleitte de onontvankelijkheid en ging dus voor de vrijspraak. Vonnis op 8 februari. (TVDZM)