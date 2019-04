Negatieve uitschieter tijdens flitsmarathon: 103 in zone 50 Kristof De Cnodder en Tim Van der Zeypen

04 april 2019

11u35 0

Ook in onze regio hebben verschillende politiekorpsen meegedaan aan de zogenaamde flitsmarathon die gisteren werd georganiseerd in 26 Europese landen. De Lierse politie kon 201 hardrijders betrappen, hun collega’s van de zone Mechelen-Willebroek 256. Vier personen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Eén chauffeur reed zelf 103 in een zone 50.

Woensdag tussen 8 en 18 uur waren er volop snelheidscontroles in Lier en deelgemeente Koningshooikt. Zo stond er een flitsploeg opgesteld in de De Heyderstraat, de Dorpsstraat, de Waversesteenweg, de Lisperstraat, de Arthur Vanderpoortenlaan en Beukheuvel. In totaal werden 2 866 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 201 (ofwel zeven procent) te snel reden. De zwaarste overtreding op Liers grondgebied werd geconstateerd in de Arthur Vanderpoortenlaan, waar iemand aan 65 kilometer per uur door de zone 30 raasde.

De politie Mechelen-Willebroek controleerde in het kader van de flitsmarathon de snelheid van 5 195 voertuigen. Ze deed dit op twaalf verschillende locaties in de zone (tussen woensdag 6 uur en donderdag 6 uur). In absolute cijfers liepen er meer snelle chauffeurs tegen de lamp dan in Lier (256), maar procentueel gezien minder (4,9 procent).

Dé negatieve uitschieter werd genoteerd in de Oscar Van Kesbeeckstraat in Mechelen. Daar vloog een automobilist tegen 103 per uur door een zone 50. Betrokkene werd er zelfs geflitst ter hoogte van een zebrapad. De persoon in kwestie moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. Ook drie andere ‘zware voeten’ werden meteen van de weg gehaald. Dat gebeurde in de Baasveldstraat in Willebroek (waar iemand 87 reed in een zone 50), op de Steenweg op Baasveld in Heffen (waar iemand 112 reed in een zone 70) en op de R6 (waar iemand 118 reed, terwijl de maximumsnelheid er 70 per uur is).