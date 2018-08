Nada (9) is 5.000ste kindje bij Speelmicroob 30 augustus 2018

Speelpleinwerking De Speelmicroob heeft gisterenochtend het 5.000ste kindje van deze zomer ontvangen. En dat was Nada A-Nashi (9). Haar vader Ray bracht haar en nog vier zusjes en broertjes naar De Speelmicroob. Voor Nada was het een complete verrassing. Burgemeester Frank Boogaerts overhandigde haar een grote mand met snoep, boekjes en kleurpotloden. "Ik breng mijn vijf kinderen elke morgen naar De Speelmicroob, want mijn kinderen vinden het hier fantastisch", zegt papa Ray. Ook Nada was in de wolken. "Ik vind hier alles zo plezant en naar de speeltuin gaan is zo leuk", lacht ze. Coördinator Peter Janssens is tevreden. "Negen weken lang hebben 75 monitoren voor 125 tot 170 kinderen elke dag leuke activiteiten georganiseerd. Vandaag is de laatste dag en sluiten we De Speelmicroob af met een leuke kinderdiscoshow en barbecue voor de animatoren." (WAE)