Na voorwaardelijke boete: Lierse houdt actie tegen racisme Kristof De Cnodder

17 januari 2019

In aanloop van de thuiswedstrijd van nu zaterdag tegen Seraing organiseert voetbalclub Lierse Kempenzonen een actie tegen racisme. Het clubbestuur wil duidelijk stelling innemen tegen haat en xenofobie in het stadion.

Directe aanleiding van de actie is een voorwaardelijke boete die de Belgische voetbalbond Lierse onlangs oplegde. Tijdens de match op Châtelet-Farciennes hadden enkele Liersefans oerwoudgeluiden geuit en dat werd bestraft. Het bestuur van Lierse grijp dit incident nu aan om racisme en discriminatie nog eens uitdrukkelijk af te keuren.

“De mooie voetbalsport dient om mensen te verbinden”, benadrukt Lierse in een persbericht. “Wij roepen op tot respect. Supporter pro Lierse en niet anti andere mensen. We vragen expliciet om alle kwetsende en beledigende spreekkoren voorgoed af te zweren. Lierse heeft een trouwe en grote achterban. Laat ons tonen dat we samen sfeer kunnen maken op de juiste manier, volgens onze normen en waarden.”

Voor aanvang van Lierse-Seraing zullen er onder de toeschouwers flyers worden bedeeld om bovenstaande boodschap extra in de verf te zetten.

