Na de feestnacht: vrome moslims ruimen afval op Zimmerplein Wannes Vansina

01 januari 2019

Leden van de vereniging Khuddam ul Ahmadiyya hebben deze ochtend in Lier de restanten van het feestgedruis op het Zimmerplein opgeruimd. Dat met behulp van de stad, die materiaal ter beschikking stelde. Het was niet de eerste keer dat de jongerenvereniging van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de opkuis van de oudejaarsviering op zich nam. ‘Reinheid en schoonheid’ maken een belangrijk deel uit van hun geloof. “Ons doel is om zowel aan onze innerlijke als uiterlijke reinheid te werken”, luidt hun verklaring. Om de vereniging te bedanken voor hun vrijwillige inzet, kende de stad haar twee jaar geleden nog een FiereLier-prijs toe.