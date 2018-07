N-VA wil dat hoogbouw begrensd wordt 17 juli 2018

De voorbije jaren werden in Lier een aantal grote woonprojecten ontwikkeld. Een tiental buurtcomités onder de naam 'Lier Herschapen' wil dat de 'appartementisering' stopt. Ook N-VA springt op de kar en wil grenzen stellen aan de groei van de Netestad.





Limiet bereikt

"Dankzij inbreiding in plaats van uitbreiding kon Lier groeien zonder onze groene rand op te offeren", zegt schepen Bert Wollants. "Projecten als de Normaalschool en Gendarmerie bewijzen dat dit ook een meerwaarde kan zijn. Maar de limiet is nu bereikt. Hoogbouw moet strikt begrensd worden. Nieuwe projecten moeten zich aanpassen aan het karakter van de omliggende wijk. Grote nieuwbouwprojecten worden afgeremd door de ontwikkelaar mee te laten betalen voor de opwaardering van de wijk. Zo kan de ontwikkelaar zorgen voor speeltuinen, publieke parken en een verbeterde toegankelijkheid."





"We snijden geen nieuwe woongebieden aan, leggen de winkeluitbreiding langs Ring en uitvalswegen aan banden en zetten bij sociale woningbouw vooral in op kleinschalige projecten voor groepen met specifieke noden. We vergroenen de stad door de aanplanting van minstens 10.000 bomen en struiken."





