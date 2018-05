N-VA wil afvaltaks verlagen en OCT-problematiek aanpakken 14 mei 2018

02u33 0 Lier N-VA Lier-Koningshooikt wil de IVAREM-bijdrage van 54 euro per gezin verlagen. En de problematiek van de ondergrondse afvalcontainers aanpakken. "Naast de algemene verlaging willen we de overdreven kost voor alleenstaanden rechttrekken", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Het vernieuwd afvalbeleid kan uiteraard alleen doorgaan als de kiezer beslist dat N-VA opnieuw de stad bestuurt. "Voor de grote groep alleenstaanden wordt de taks meer dan gehalveerd. 19 euro voor alleenstaanden, 39 euro voor een koppel en 5 euro per minderjarig kind of extra bewoners. Een gezin betaalt nog maximum 49 euro wat meer dan één derde minder is", legt de burgemeester uit. Milieuschepen Lucien Herijgers wil het contract met IVAREM herzien. "Wij willen rechtstreeks onderhandelen met de OCT-leverancier. De problemen met de slecht functionerende OCT's kunnen niet blijven duren. Wij vragen reeds lang sancties. Het akkoord van IVAREM is voor N-VA een vereiste voor een verdere samenwerking na 2021 wanneer het contract afloopt", aldus schepen Herijgers. (WAE)