N-VA klaar met huiswerk 27 juni 2018

02u29 0

N-VA Lier & Koningshooikt heeft zijn volledige lijst met kandidaten voorgesteld. Frank Boogaerts (73) is lijsttrekker; lijstduwer is schepen Bert Wollants. "Liefst negen kandidaten zijn jonger dan 35 jaar en twee van hen krijgen een plaats in de top 5, Rik Verwaest en Ann-Sofie Van den Broeck. Verder zijn 16 van de 33 kandidaten nieuw op de N-VA-kandidatenlijst van wie twee kandidaten in de top 5: Ann-Sofie Van den Broeck en Dirk Frans", stelt afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger. Negen kandidaten zijn ouder dan 60. (WAE)