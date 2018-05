Muzikanten uit Mosul weten groot publiek te ontroeren 14 mei 2018

02u34 0 Lier In het kader van LIERische Kunsten traden liefst 2.000 leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans, de hele dag binnen en buiten op en vormden samen één Front tegen oorlog. Vijf muzikanten en één muziekleraar uit de Iraakse stad Mosul musiceerden mee en ontroerden.

Rudi Vranckx leidde de muzikanten, die hij vorig jaar aan muziekinstrumenten hielp, in. De auditiezalen werden overrompeld om de muzikanten uit Mosul te zien optreden. "Ik ben heel blij dat ik hier meisjes zie dansen want voor IS is dit ongezien. Dansen betekent dat je gestenigd of gedood wordt. De vijf jonge muzikanten, allemaal rond de twintig jaar, hebben nooit anders dan oorlog gekend. Ze leerden tijdens het bewind van IS musiceren in de kelders", vertelt Rudi Vranckx.





40 zweepslagen

"Muziek was verboden en je werd gedood of kreeg meer dan 40 zweepslagen. IS gebruikte de snaren om explosieven van te maken. We zijn hier twaalf dagen en het is hier heel rustig en kalm en de mensen zijn buitengewoon vriendelijk en we zijn Vlaanderen heel dankbaar dat ze ons muziekinstrumenten geven en onze muziekschool in Mosul helpen weder opbouwen, want die is gebombardeerd", vertellen Hakam en Moestafa. De Lierse academie bouwde een kunstwerk van 950 honingraten geinspireerd op de bijen. Iedereen kon voor drie euro een zeshoek kopen, de opbrengst gaat naar Mosul. Als apotheose brachten 200 uitvoerders de Negende Symfonie van Beethoven 'Ode an die Freude'.





(WAE)