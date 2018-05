Muzikanten Bart en Nicolas starten crowdfundingsactie 25 mei 2018

Lierse muzikanten Bart Rodyns en Nicolas Callot hebben onlangs een unieke cd en lp opgenomen in Millegem. Om deze realisatie deels te bekostigen werd nu een crowdfundingsactie opgestart.





De combinatie van een Erard Piano en een Mustell Harmonium, de Muziek van César Franck, en twee vrienden-muzikanten leidde tot een prachtige cd en lp. Je kan dit initiatief mee ondersteunen door een vrije bijdrage te doen of nu reeds in te schrijven en in juni de cd of lp te ontvangen. De cd en lp wordt voorgesteld tijdens 8 concerten waaronder in het Vleeshuis in Antwerpen op 22 juni en in de Colibrantzaal in Lier op 23 juni telkens om 20 uur. https://www.crofun.com/nl/project/cd-lp-harmonium-piano-b-rodyns-n-callot#.Wu_-5YiFM2x (WAE)