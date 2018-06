Muziek, cinema en theater op 'Zomer in het Park' 20 juni 2018

Het Cultuurcentrum organiseert in het Stadspark voor de zesde keer het familiefestival Zomer in het Park. "Zaterdag 23 juni pakken we na de match van de Belgen uit met een openingsfeest waar iedereen gratis kan genieten van Circus Marcel en Compagnie Charlie. Elke avond is er zomercinema vanaf 22 uur en komt er ook een dj langs om de muzikale sfeer te garanderen. Bij regenweer verhuizen we naar de tent", zegt schepen Ivo Andries (Open Vld). Het Lierse Theatergezelschap De Seine brengt ook zes voorstellingen van 'Kale bomen ruisen niet'. Verder is er een zondagmarkt, het kinderfestival Super Vlieg en zoveel meer. Info:





www.zomerinhetpark.be. (WAE)