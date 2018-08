Museum viert jubileum... met sluiting STAD DOET TIMMERMANS-OPSOMERMUSEUM VANDAAG NA 50 JAAR DICHT BERTJE WARSON

27 augustus 2018

02u26 0 Lier Het Timmermans-Opsomermuseum, volgens kenners het mooiste museum van Lier, sluit vandaag de deuren, uitgerekend in het jaar dat het zijn vijftigste verjaardag viert. "Dank u stadsbestuur, voor het prachtige verjaardagscadeau", zegt Gommaar Timmermans sarcastisch.

Rik Verwaest, schepen van Toerisme, Monumenten en Erfgoed (N-VA), wil het museum verkopen omdat er volgens hem te weinig bezoekers zijn en de onderhoudskosten te duur. Gommaar Timmermans (GoT), auteur, tekenaar, illustrator en zoon van de beroemde schrijver Felix Timmermans woont tegenover het Timmermans-Opsomermuseum. De stad kocht het geklasseerde gebouw in 1917 en richtte het in 1968 in voor de Lierse kunstenaars Lodewijk van Boeckel, Isidoor Opsomer, Felix Timmermans, Renaat Veremans, Flor Van Reeth en Anton Bergmann.





"Het stadsbestuur met N-VA op kop heeft geen respect voor cultuur, monumenten en onze historische stad. Het Timmermans-Opsomermuseum (17-18de eeuw) gaat maandag dicht en staat te koop net zoals andere geklasseerde gebouwen. Het historische stadhuis is nu zelfs een tea-room", vertelt Gommaar Timmermans.





Plastieken mammoet

Wat hem vooral zwaar op het hart ligt is dat er steeds maar geschermd wordt met 'te weinig centen'. "Geen centen? Hoeveel nieuwe spelletjes zijn er al deze legislatuur bij gekomen? Er wordt straks een duur skatepark aangelegd en zelfs een 'plastieken mammoet" wordt in Lier neergepoot. Daar is wel allemaal geld voor", zegt hij. Gommaar Timmermans, zijn vrienden, kunstenaars en vele Lierenaars begrijpen het niet. "Ik zou wel eens willen weten welk museum wél winst maakt? Ze krijgen allemaal subsidies en daarbij, een museum moet toch geen winst maken? Het is geen frituur of een bollenwinkel, hé? Het doel van kunst is totaal anders, maar dat gaat hun petje te boven in Lier. Ik ben, samen met veel Lierenaars, radicaal tegen de verkoop van het Timmermans-Opsomerhuis. Vijf jaar geleden kreeg het stadsbestuur subsidies van Geert Bourgeois voor aanpassing en renovatie van het Timmermans-Opsomerhuis en nu stellen ze het te koop", vertelt GoT.





"Het moest kapot"

De laatste jaren moesten Lierenaars constateren dat het museum meer dicht dan open was. "De organisatie door de Dienst Toerisme was ronduit slecht. Sinds het overlijden van museumconservator Luc Coenen was niemand in staat om het fatsoenlijk te beheren. Zo moest het Timmermans-Opsomermuseum kapot", besluit Gommaar Timmermans. Vanaf 28 augustus 2018 zal Lier nog maar één museum hebben: Het Stadsmuseum Lier.