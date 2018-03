Multiculturele dag in Gummaruscollege 13 maart 2018

Vandaag (dinsdag) vindt in het kader van Broederlijk Delen de jaarlijkse multiculturele dag in het Sint-Gummaruscollege plaats. De opbrengst is zoals steeds bestemd voor het goede doel en gaat ditmaal naar de vzw 'Run to Start'.





De vzw werd opgericht door zes vrienden die van lopen, reizen en Marokko houden. "Wij ondersteunen een schooltje in Marokko dat momenteel 35 leerlingen telt. Wij ijveren voor een leuke speelplaats, internet op school, vervoersmiddelen voor de kinderen, water en medische begeleiding", zeggen de vrienden. De multiculturele dag wordt voorbereid en georganiseerd door de klassen en de titularissen van het 3de jaar. Elke klas bereidt een exotisch gerecht voor, dat tussen 12 en 13.45 uur verkocht wordt aan de leerlingen op school. (WAE)