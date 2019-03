Mooov festival brengt ‘wereldfilms’ naar Lier Kristof De Cnodder

29 maart 2019

Tussen 23 april en 5 mei staat in Lier de elfde editie van het Mooov Filmfestival op het programma. Gedurende die twee weken worden tal van ‘wereldfilms’ vertoond in cultureel centrum Vredeberg.

Voor de kinderen wordt er op zondag 28 april een filmontbijt georganiseerd, met allerlei animatiefilms. Op woensdag 1 mei is er tussendoor ook de Mooov Mercado, een foodfestival waar je exotische hapjes kan proeven. Wie een film wil meepikken, betaalt acht euro aan de kassa of vijf euro in voorverkoop. Het volledige programma is terug te vinden op www.lierscultuurcentrum.be/programma/film