Moedige Bootvissers klaar voor vaarseizoen: nieuwe boot Marieke ingewijd Kristof De Cnodder

31 maart 2019

11u25 0

In Lier gaat het vaarseizoen van vzw De Moedige Bootvissers vandaag officieel van start. Vanaf 14 uur kan u weer inschepen voor een toeristische rondvaart op de Lierse binnenwateren. Gisteren wijdde deken Jan Verheyen alvast een nieuwe boot in.

“We hebben zes ‘platbodems’ in gebruik en om de twee jaar vervangen we één van die boten”, vertelt voorzitter Maurits De Smedt van De Moedige Bootvissers. “Eén van onze leden, Luc Camps, is schrijnwerker en hij maakt onze boten zelf. Onze nieuwste aanwinst Marieke werd door deken Verheyen ingewijd, dus nu kunnen we er weer tegenaan.”

Voorzitter De Smedt hoopt dat men in 2019 het succes van vorig jaar kan benaderen. “2018 was een recordjaar, waarin we 16 500 toeristen mochten begroeten. Dat had deels te maken met het warme weer en deels met het feit dat we in de zomermaanden voor het eerst ook rondvaarten organiseerden op weekdagen. Dit jaar gaan we verder op die ingeslagen weg.”

Een rondvaart duurt ongeveer drie kwartier en kost 3,5 euro. Wie in het weekend of op feestdagen wil bootje varen, dient wel te reserveren. Dat kan via www.bootjevareninlier.be