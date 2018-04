Moedige Bootvissers huldigen nieuwe boot Marieke in 03 april 2018

02u29 1 Lier De Koninklijke Moedige Bootvissers hebben tijdens het paasweekend het nieuwe vaarseizoen en hun nieuw toeristische platbodem Marieke feestelijk ingehuldigd.

Vermits toeristen vragen om ook tijdens de winter te varen overwegen de Bootvissers om de boten een overkapping te geven.





"Ik had aan CEO Filip Van Hool en zijn vrouw gevraagd om peter en meter van onze nieuwe boot te zijn. Spijtig genoeg konden ze omwille van hun drukke agenda niet bij zijn. Onze penningmeester Greet Steylaerts en ik zelf als voorzitter namen bijgevolg de honneurs waar", zegt voorzitter Maurits De Smedt.





Eerwaarde deken Jan Verheyen zegende de nieuw toeristische boot Marieke in. Hij werd gebouwd door Luc Camps, botenbouwer en bezieler van de Bootvissers.





"Wij hebben de wind in de zeilen want vorig jaar vaarden wij liefst 15.000 toeristen rond op de Binnen-Nete wat absoluut een record was. Wij krijgen nu zelfs aanvragen voor boottochtjes tijdens de winter. Bijgevolg zullen wij voor winterjasjes zorgen! Een mooie overkapping zal ons toelaten het hele jaar te kunnen varen, tenminste wanneer het niet vriest. Ook de levensduur van onze boten zal met 50% verlengd kunnen worden. Misschien een gek idee maar het is wel realiseerbaar", zegt Maurits De Smedt nog. (WAE)