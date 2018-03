Mobiele digitale camera voor politie 07 maart 2018

De stad doet een aantal grote investeringen voor de lokale politie Lier. "Voor 2018 zullen we investeren in voertuigen, informaticamateriaal, kogelwerende vesten en radio-en zendapparatuur", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).





"Onze dienst verkeer wordt in het voorjaar uitgerust met een mobiele digitale camera. Het grote voordeel van deze camera is dat snelheidscontroles efficiënter kunnen uitgevoerd worden. De camera werkt in twee rijrichtingen en kan overal op een snelle manier geïnstalleerd worden, zelfs in een container. We kunnen nu ook op plaatsen flitsen waar dit vroeger niet mogelijk was, onder meer in smalle straten", legt de burgemeester uit. Verder zal de dienst interventie dit jaar voorzien worden met twee nieuwe combi's en de dienst recherche wordt uitgerust met een nieuwe anonieme wagen. Voor 2018 zal de dienst wijkwerking twee elektrische fietsen en een elektrische scooter ter beschikking krijgen. Eén moto zal vervangen worden. (WAE)