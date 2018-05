Mivas viert vijftigste verjaardag 31 mei 2018

De Beschutte werkplaats MIVAS viert zijn 50ste verjaardag en zet de deuren vrijdag 1 juni van 15 tot 18 uur open voor het grote publiek. Er wordt een rondgang georganiseerd die begint met een sprong in het verleden: 50 jaar terug in de tijd om te kijken hoe het allemaal begon. Aan het einde van de rondgang kom je binnen in de feestzone. Vanaf 18 uur is er de muzikale 'Mivas top 50'. Om 20 uur is er het spetterend optreden van DOMINO voor genodigden en personeel.





(WAE)