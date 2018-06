MIVAS blaast 50 kaarsjes uit BESCHUTTE WERKPLAATS VIERT JUBILEUM MET OPENDEURDAG BERTJE WARSON

01 juni 2018

03u01 0 Lier De beschutte werkplaats MIVAS, gespecialiseerd in verpakkingswerk, viert vandaag haar vijftigste verjaardag. Reden genoeg voor de werkplaats om haar deuren open te zetten om alle bezoekers te tonen waar MIVAS zo sterk in is.

"Hoe het allemaal begonnen is? Tja, zeer bescheiden eigenlijk: we hadden slechts vier werknemers in onze startlocatie, Den Bril (toen een bejaardenhuis, nu een cultuurcentrum, red.). Vandaag hebben wij 730 medewerkers in onze eigen vestiging die voor zowel multinationals als Kellog's en Proctor & Gamble als een veertigtal kmo's werken", steekt directeur Leo Mertens van wal. Mertens heeft er al 46 jaar bij MIVAS opzitten en kent haar geschiedenis als geen ander.





"Vijftig jaar geleden was de opstart van MIVAS, die mensen met beperkingen een zinvol werk wilde geven, niet zo simpel. Niet in het minst voor haar stichters Emiel Van Beeumen en Frans Verstappen, respectievelijk voorzitter en secretaris van het Lierse OCMW. We trokken van bedrijf naar bedrijf om te vragen of ze iets wilden doen voor mensen met beperkingen. Vaak werden we raar bekeken en kwamen we van een kale reis thuis", vertelt Mertens.





De eerste opdrachtgever was de plasticfabriek Belfort. "Onze mensen mochten vuilniszakken verpakken en handvatjes lassen aan plastic draagtassen. Maar in 1988 sloeg het noodlot toe: de fabriek brandde volledig uit bij één van de grootste branden die Lier ooit meemaakte. Gelukkig volgden nog andere opdrachtgevers: voor drukkerij Van In lijmden onze mensen bijvoorbeeld rekenboekjes en voor drukkerij Monti was het de periode van de kettingformulieren. Als de gaatjes onvoldoende waren geponst, drukten we die door met een breinaald. Onze grootste opdrachtgever? Dat moet Unilever geweest zijn, in 1972."





Van Hool

"Ik zie de grote vrachtwagens nog door de smalle straat van Den Bril komen gereden. De Royco Minute Soup werd toen gelanceerd en wij verpakten die handmatig in doosjes. Tot 2008 hadden we ook een confectieatelier waar gordijnen en overtrekken voor rugleuningen voor de bussen van Van Hool werden gestikt. Door de concurrentie met het buitenland is daar echter een einde aan gekomen." MIVAS, die twee vestigingen heeft in Lier en één in Rumst, nam ondertussen het sociaal restaurant Kome Nete en de sociale kruidenier Goed Gevoel over. En er werd zopas een groendienst en strijkdienst opgestart. Wie de werkplaats een bezoekje te brengen om persoonlijk verjaardagswensen over te maken, is vandaag heel welgekomen. MIVAS ontvangt iedereen aan de Plaslaar in Lier tussen 15 en 18 uur om samen haar halve eeuw bestaan feestelijk in de verf te zetten en haar bezoekers kennis te laten maken met de werking van de beschutte werkplaats.