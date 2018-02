Miss België peddelt in 'Lago De Waterperels' 02 februari 2018

Miss België 2018 Angeline Flor Pua dook gisteren in het water om de nieuwe naam van het Lierse zwemparadijs te vieren. Uiteraard had de knappe dame veel bekijks. Eerst peddelde ze met roeispanen naar een plastic berg die ze beklom en daarna dook ze gracieus in het water. Ze had meteen heel wat fans rond zich die met haar op de foto wilden. "Onze zes S&R-zwemparadijzen veranderen van naam, zo ook de Waterperels in Lier. Het zwem- en recreatiegolfslagbad in Lier heet voortaan het Lago-zwemparadijs De Waterperels. Lago betekent in het Italiaans 'meer', meer water en meer fun. Deze nieuwe naam komt er na het recordjaar 2017 met 360.000 bezoekers. Dit kwam ook door de uitbreiding met het buitenbad, de kinderwereld, de Triple Slide- glijbaan en de sensationele Green Tornado-bandenglijbaan", zegt centrummanager Evi De Herdt. (WAE)