Mirthe (2,5) is jongste engeltje in Kinderprocessie 04 juni 2018

Na de hoogmis in de historische barokkerk trok de Mariale Kinderprocessie door de straatjes van het 13de-eeuwse Begijnhof. De kinderen droegen bloemetjes in het haar en strooiden kleurrijke papiersnippers.





Mirthe Crockaerts, amper 2,5, was het jongste engeltje dat meestapte. Mama Ines hield haar oogappel goed in 't oog. "Het is de eerste keer dat we meedoen en het is erg leuk", reageren Louis (10), Freek (9) en Arthur (11). Meer dan 30 groepen stapten mee, waaronder de Bernadetjes, de Lierse Keersters, Harmonie Leo XIII, de Lierse brandweer de Koninklijke Moedige Bootvissers en de begijntjes. Een stralende Monique Quaeyhaegens, die ieder jaar tijd noch moeite spaart voor de kinderprocessie, zag dat het goed was. (WAE)