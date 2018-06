Militair (45) staat terecht voor diefstal met geweld 12 juni 2018

Een 45-jarige man uit Berlaar riskeert zes maanden cel met uitstel voor de diefstal met geweld van een gsm-hoesje. De feiten vonden plaats eind oktober 2017 in supermarkt Carrefour in Lier. Een winkeldetective had opgemerkt hoe hij de verpakking van het hoesje opende en iets wegmoffelde.





"Bij het voorbij gaan van de kassa werd meneer aangesproken", zei de openbaar aanklager gisteren op zitting. "Kort daarna begon hij zich te verzetten." Twee politiecombi's waren nodig om de veertiger, die al lange tijd militair is bij het Belgische leger, te kalmeren. De schade, net geen twintig euro, werd vergoed.





Gisteren vroeg zijn raadsman de vrijspraak. "Mijn cliënt had nooit de intentie om dat hoesje te stelen", pleitte de advocaat van de veertiger. "Geef hem een bolwassing want hij beseft dat hij geen verpakkingen moet openen maar geef hem geen bestraffing. Gelet op zijn werk heeft hij een blanco strafregister nodig." (TVDZM)