Mildere straf voor verzinnen van overvallen 05 september 2018

De rechtbank in Mechelen heeft een jonge vrouw een mildere straf gegeven nadat ze verzet had aangetekend tegen verstekvonnis. Jade V., werd oorspronkelijk veroordeeld tot tien maanden effectief, nu werden dat tien maanden met uitstel.





De vrouw werd schuldig bevonden aan het maken van twee valse meldingen van een overval. De eerste keer dateerde van enkele jaren geleden. Ze verklaarde toen als medewerkster van een kinderdagverblijf te zijn overvallen. Het was pas bij de melding van een tweede verzonnen overval - deze keer toen ze werkte bij een bakker - dat de speurders haar in het vizier kregen. Ze ontkende de feiten niet en gaf alles toe, alleen kwam ze enkele maanden geleden niet opdagen toen haar proces werd behandeld. Ook de geldboete van 600 euro werd met uitstel uitgesproken. De schadevergoeding aan de burgerlijke partij blijft wel. (TVDZM)