Midzomernachtrun loopt tegen kanker aan Netestadion 22 juni 2018

Zaterdagavond 23 juni van 19 tot 22 uur organiseren vrijwilligers in samenwerking met de Sportraad en de Sportdienst, de Midzomernachtrun. Die vindt voor de zesde keer plaats op en rond de atletiekpiste van het Netestadion. De opbrengst wordt geschonken aan het Oncologisch Centrum van het Heilig- Hartziekenhuis. Stien Van Beirendonck is omroepster van dienst en de Midzomernachtrun wordt gesponsord door Vedette Sport. Inschrijven per team kost 40 euro. Inschrijven via http://midzomernachtrun.uitinlier.be.





(WAE)