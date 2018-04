Meteen 25 contracten getekend MET 202 KANDIDATEN IS JOBDAG VAN HOOL GROOT SUCCES BERTJE WARSON

23 april 2018

04u27 0 Lier Busbouwer Van Hool organiseerde zaterdag een succesvolle jobdag. "Wij hebben 234 openstaande vacatures en gezien de grote orders van de laatste maanden, hebben wij dringend bijkomend personeel nodig. Er tekenden 202 kandidaten present, er werden al 25 contracten getekend en er zijn meer dan 100 opvolggesprekken gepland. Wij zijn zeer treveden", zegt CEO Filip Van Hool.

59 mensen van Van Hool en 18 medewerkers van Actief Interim Lier leidden zaterdag alles in goede banen. Kandidaten reageerden zeer tevreden. Rudy Van Bosstraeten (52), al jaren meestergast bij Van Hool, bracht zijn zoon Jeffrey (22) mee. "Ik werk hier al 21 jaar en heb honderden bussen geschilderd. Nu ben ik meestergast. Mijn zoon zou hier graag magazijnier willen worden. "We hebben eerst een bedrijfsfilm gezien en dan de fabriek bezocht. Zo'n grote moderne fabriek, gewoon indrukwekkend. Straks ga ik op gesprek en hopelijk krijg ik de job van magazijnier", zegt Jeffrey Van Bosstraeten. Ook Hans Walraven (52) is één van de velen op de jobdag. "Ik zoek een leidinggevende functie in de productieafdeling voor tankwagens van de Indrustriële Fabriek. Ik heb ervaring en wil een job met minder stress", zegt Walraven.





Stefaan Verschoren, personeelsverantwoordelijke bij Van Hool heeft dringend mensen nodig voor de industrieel technische beroepen. "Alleen al voor deze specifieke jobs hebben wij zo'n 70 extra mensen nodig. Het gaat om knelpuntberoepen. Maar als we er vandaag een veertigtal kunnen invullen zijn we al heel blij."





Onderwijs

"Er moet dringend meer flexibiliteit komen vanuit het onderwijs. Leerlingen moeten gemotiveerd worden voor technische richtingen. Alle betrokken ministers moeten bekijken wat de noden zijn van de bedrijven en het onderwijs moet daar op inspelen. In de nieuwe fabriek zullen jaarlijks een 400-tal bussen gebouwd worden voor de Noord-Amerikaanse markt van het openbaar vervoer. Ingenieurs van Van Hool zullen de Amerikaanse bussen ontwerpen. Nieuwe Amerikaanse medewerkers worden in 2019 in Koningshooikt en Skopje (Macedonië) opgeleid."





Ook oprichter Denis Van Hool (85) kwam een kijkje nemen op de jobdag en kreeg een warm applaus van het publiek.