Met pijn in het hart: Pim D'Heu sluit 'Huis van Nut' 26 juli 2018

Pim D'Heu die de creatieve winkel Het Huis van Nut aan de Neteboorden runt, sluit met pijn in het hart de deuren van haar zaak.





Het Huis van nut, met zijn bloemenbehang, honderden kleurrijke hebbedingetjes en haar 'wereldberoemde kijkkastjes' houdt echter niet op met bestaan. "We zetten onze werking verder in ons roze pretcaravannetje", zegt Pim D' Heu.





"Wij blijven de baan op gaan om workshops en feestjes te organiseren en ik blijf uiteraard mijn 'kijkkastjes' maken. Sinds Het Huis van Nut in het televisieprogramma Fabriek Romantiek (op één) kwam, kent heel Vlaanderen mijn kijkkastjes. Ik heb nu weer vier aanvragen gekregen voor een gepersonaliseerd kijkkastje", vertelt Pim, bekend van haar label 'La Pim qui rit'.





Complimentjes

"De winkel verder runnen, slorpt té veel energie op. En het leven is meer dan alleen maar werken, toch? Daarom besloten we onze winkel op de Werf na acht mooie jaren te sluiten. Maar eerst zorgen we dat dit hoofdstuk mooi afgesloten wordt", vertelt Pim, die iedereen dankt die naar haar winkeltje kwam. Alle complimentjes krijgen een plekje in haar herinnering. 'Het Huis van Nut' start vrijdag 27 juli met uitverkoop. De winkel is open vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur. Ook open op zondag 29 juli.





