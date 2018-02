Meester Tom schrijft kinderboek GELAUWERDE TEKENARES MERLIJNE MARELL MAAKTE ILLUSTRATIES BERTJE WARSON

24 februari 2018

02u25 0 Lier Meester Tom Mariëns eerste kinderboek 'Volle Muil' rolde vorige week van de persen. "Het gaat over een wijze uil die zijn zoon, de kleine uil, de opdracht geeft om een maanvis te vangen. Als dit niet lukt, zal hij verstoten worden. Niemand minder dan Merlijne Marell die de boekenprijs 'Met Vlag en Wimpel' won, illustreert, mijn prentenboek", zegt Tom Mariën.

Tom Marien was zeventien jaar meester van het tweede leerjaar maar is nu zorgleerkracht en boekenmeester van Basisschool Sint-Ursula Klim Op. Hij geeft ook les aan anderstalige nieuwkomers in Lier. Jaren geleden publiceerde hij twee jeugdromans 'Vlucht' en 'Vuist'. "Daarna heb ik niet zoveel meer geschreven omdat mijn volle aandacht naar mijn kindjes Basil (7) en Nanou (5) ging. Het waren de 'stille jaren'... Als ik ideëen had schreef ik die wel meteen op. En nu mijn kindjes al wat groter zijn kan ik ze stilaan beginnen uit te werken. Er liggen immers vele verhalen in mijn schuif...", vertelt Tom. Helaas is er wel een probleem. Uitgeverijen vinden knap hetgeen Tom schrijft maar toch wordt het niet uitgegeven. "Ik schreef heel wat uitgeverijen aan maar plots had ik toch beet bij Uitgeverij Loopvis uit Arnhem."





Extra moed

"Eerst stuurde ik mijn verhaal naar illustrator Merlijne Marell. Zij werkt vooral met de arbeidsintensieve zeefdruktechniek en ontving zopas de boekenprijs 'Met Vlag en Wimpel'. Zij reageerde bijzonder enthousiast en wou mijn verhaal illustreren. Ik kwam terecht bij mensen die nog liefde voor het boek hebben. 'Volle Muil' is voor iedereen die zo nu en dan wat extra moed kan gebruiken. Volgens de uitgever is het een prachtig voorlees- en zelfleesboek voor iedereen vanaf 8 jaar. Bijzonder is dat er zich achteraan een enveloppe bevindt met daarin enkele gegomde plaatjes en ex-librissen. De vijf plaatjes passen precies in het vakje op de voorkant van de omslag. Zo kan je zelf je favoriete omslag maken. 'Volle Muil' kost 16,95 euro en is te koop in de boekhandel.





Kinderboekendag

Zaterdag 24 maart op Kinderboekendag tussen 14 en 15 uur leest Tom Marien voor bij boekhandel De Boekanier in de Antwerpsestraat 2 in Lier. Zondag 25 maart van 15 tot 17 uur stelt hij officieel zijn boek voor in zaal Marollen aan Den Bril in Lier. Tijdens deze boekvoorstelling brengt hij ook samen met Stijn Trauwan het boek op het podium tot leven. Illustratrice Merlijne Marell tekent live en projecteert haar top-animaties.