Meer dan vijftig oldtimers rijden Pallieterclassic 28 mei 2018

02u25 0

Tweeënvijftig oldtimers reden gisteren de Pallieterclassic met start en aankomst op de Grote Markt van Lier.





De tocht werd gereden naar het Hageland langs een prachtig parcours met onderweg lekkere en prettige verrassingen. Autoliefhebbers konden genieten van liefst 52 prachtexemplaren uit vervlogen tijden.





De oudste oldtimer die de Pallieterclassic meereed, is een Austin die dateert uit 1931. "Het is de auto van mijn grootvader. Hij kocht de wagen in 1934. De vierde generatie koestert uiteraard zijn auto. Het onderhoud valt goed mee en de lak is nog altijd origineel én hij rijdt nog altijd", zegt Peter Wouters fier. "Het gaat om een authentiek Engels chassis en de topsnelheid bedraagt maximum 70 km per uur. Hopelijk gaat het niet regenen want we hebben zelfs geen dak. Dat bestond in die tijd nog niet", lacht Peter Wouters. (WAE)