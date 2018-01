Meer dan 26 uur badmintonnen voor overleden vriend 02u39 0 Foto Van Der Zeypen Ken en Thomas in actie tijdens hun recordpoging. Lier Ken Vanthielen en Thomas Dejaegere van Badmintonclub De Nekker uit Mechelen hebben het wereldrecord badminton op hun naam geschreven. Het duo draagt de overwinning over aan hun overleden vriend.

Michiel Delille (31) stierf in augustus 2014 na een ongeluk met zijn kano tijdens een tocht van 4.400 kilometer met als eindbestemming de Noordkaap. Naast kanovaarder was de Lierenaar ook fervent badmintonner. "Michiel had voor zijn tocht nog afgesproken met Ken dat hij het record wou breken maar het heeft niet mogen zijn. Er ging een tijdje voorbij maar plots kwam Ken met de idee om de recordpoging te ondernemen en Michiel hierin te eren", vertelt de moeder van Michiel. Tijdens het internationaal tornooi van de club afgelopen zaterdag werd de recordpoging om tien uur stipt ingezet. 26 uur en 26 minuten later sneuvelde het oude record met maar liefst een uur. De hele tijd, ondanks enkele korte pauzes, werd tussen de twee gebadmintond. "Het was zwaar, 's nacht waren er twee kleine dipjes maar dankzij de supporters zijn ze er opnieuw doorgekomen. Het laatste uur was op pure adrenaline", zegt Ken Vanthielen. Tijdens de recordpoging werd er 1.000 euro ingezameld. Dat geld gaat binnenkort naar VZW Iona uit Nijlen. (TVDZM)