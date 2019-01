Medewerkers Van Hool weer aan het werk Wannes Vansina

02 januari 2019

De medewerkers van Van Hool in Koningshooikt zijn deze ochtend gewoon aan het werk gegaan nadat er bij het ingaan van de kerstvakantie nog werd gestaakt. Het personeel legde toen het werk neer omwille van de beslissing van de directie om zes personeelsleden een geldboete op te leggen omdat ze te lang bleven hangen na een infovergadering. “Het personeel heeft het werk terug hernomen”, bevestigt afdelingssecretaris Hans Vaneerdewegh van ABVV Metaal. Of dat zo blijft, is evenwel nog niet duidelijk. “Onze mensen gaan vandaag proberen om de directie te zien om te vragen of het debacle is rechtgezet. Indien niet dan dienen we een stakingsaanzegging in voor de volgende vrijdagen.” Sowieso zal ook bij een stakingsaanzegging niet meteen het werk worden neergelegd, maar vindt eerst nog een verzoeningsvergadering plaats. De busbouwer telt 3.500 personeelsleden.