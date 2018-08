Masterclass Frescomaken 08 augustus 2018

Het Nederlandse fresco-atelier Frescobuono organiseert in samenwerking met de Vrienden van de Academie voor Schone Kunsten in Lier een vierdaagse masterclass over het maken van fresco's. De lessen worden gegeven door de Nederlandse frescomaakster Annet Both. De lessen vinden plaats op 26, 27, 28 en 29 augustus, telkens van 9 tot 17 uur, in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten aan Koepoortstraat 1. Meer info: 0031/(0)63. 828. 63. 06 (Nederland) of www.frescobuono.wordpress.com. En Academie Lier: 03/488. 14. 27 of www.uitinlier.be





(WAE)