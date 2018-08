Marleen Vanderpoorten pleit voor Masterplan Bouwen en Wonen 08 augustus 2018

Marleen Vanderpoorten wil volgende legislatuur een onafhankelijke bouwmeester aanstellen. "Zijn of haar taken? Een 'Masterplan Bouwen en Wonen' voor het hele grondgebied van Lier uitwerken. Dit uiteraard in overleg met architecten, de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), burgersinitiatieven zoals 'Lier Herschapen', bewoners en met de bouwmeesterscan als uitgangspunt", zegt schepen Marleen Vanderpoorten (Open Vld).





"Er werd de laatste jaren immens veel bijgebouwd. Ik vraag mij af of dit de grens van Lier niet overschrijdt? Van de Vlaamse en provinciale overheid moet Lier tegen 2022 liefst 4.113 woongelegenheden bij bouwen", zegt Marleen Vanderpoorten, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Tot vorig jaar waren dat al 3677 woningen en dit was vooral het gevolg van de stijging van de bevolking (35.712 inwoners), de verdunning van de gezinnen, veel alleenstaanden en de vergrijzing.





Moderne stad

"Nochtans is Lier door deze ontwikkelingen uitgegroeid tot een moderne stad die een antwoord biedt aan de woonbehoeften van veel burgers. Heel wat stadskankers zijn verdwenen, bijvoorbeeld de Gasfabriek, het vroegere stadsmagazijn Sion en de verlaten militaire kazerne Dungelhoeff. Als bestuur stellen we ons een aantal vragen: kunnen wij als lokale overheid oude panden in het stadscentrum aankopen en renoveren indien onze bevolking blijft groeien? Moeten we de bouwinitiatieven meer zelf sturen? Hoe hoog willen we bijvoorbeeld bouwen? Bijgevolg is inspraak cruciaal in het begin van het beleidsproces. Alleen op deze manier kan de belangrijke uitdaging - 'wonen' - op een democratische manier worden besproken en beslist", besluit Vanderpoorten.





