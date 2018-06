Marijke Vanwezer exposeert in het Vleeshuis 07 juni 2018

Marijke Vanwezer (68) uit Boechout stelt voor de eerste keer tentoon in het Vleeshuis op de Grote Markt van Lier. "Het is een late roeping, ik begon op mijn 65ste met olieverf op canvas. Tegen de huidige trend in kies ik voor figuratieve en kleurrijke werken. En eerder schilderde ik aquarellen met impressionistische landschappen en realistische dieren. Aan promotie heb ik nauwelijks tijd besteed, maar toch zijn mijn aquarellen tot in Amerika beland", vertelt Marijke. Opvallend is de reeks met mensen uit diverse culturen. Er stellen nog drie kunstenaressen tentoon, de expo loopt tot 10 juni.





(WAE)