Maria en Willy vieren zestigste huwelijksverjaardag Kristof De Cnodder

12 januari 2019

14u49 0

Willy Verhulsel (82) en Maria De Kimpe (81) – die aan de Hagenbroeksesteenweg in Lier wonen – vierden onlangs hun zestigste huwelijksverjaardag.

Willy en Maria leerden mekaar destijds kennen in de bibliotheek van het Lisp. Maria werkte vroeger in een kantatelier en is nu in haar vrije tijd nog steeds veel bezig met handwerk. Willy kwam voor zijn pensioen aan de kost bij Bell Telephone. Hij was ooit ook lid van de Lierse cultuurraad en voorzitter van de inmiddels opgedoekte vzw Dierenbescherming Lier. Het koppel heeft geen kinderen, maar geniet met zijn tweetjes van een rustige oude dag.