Maria (80) breekt heup na ongeval in Lidl: “Werd aangereden door rekkenvuller” Kristof De Cnodder

03 januari 2019

18u28 0

Maria Boen uit Lier raakte onlangs zwaargewond bij een ongeval in het Lidl warenhuis in Emblem. De 80-jarige vrouw is nu op zoek naar getuigen van het incident. “Ik werd langs achter aangereden door een winkelmedewerker met een kar”, beweert Maria. “Maar Lidl betwist dat en wil niet tussenkomen in de kosten.”

10 november 2018 is een dag die Maria Boen niet snel zal vergeten. Tijdens het winkelen in de Lidl aan de Liersesteenweg in Emblem kwam de vrouw rond 14 uur lelijk ten val, waardoor ze haar rechterheup brak en een ‘ingedeukte’ ruggenwervel opliep.

“Ik was een stuk vlees aan het nemen uit de koelkast toen ik plots door de lucht vloog”, doet Maria haar verhaal. “Drie meter verder kwakte ik neer op de grond. Op het moment dat ik opkeek, zag ik een medewerker van Lidl met een grote kar om rekken aan te vullen. Ik vermoed dat hij me niet had gezien en me met zijn kar opschepte. Na het ongeval muisde de rekkenvuller er snel onderuit. Gelukkig kreeg ik hulp van enkele andere werknemers van de winkel en van een klant die verpleegster is bij het Wit-Gele Kruis.”

Het ongeval was voor Maria het begin van een lijdensweg. “Mijn rechterheup bleek gebroken, mijn rechterenkel gekneusd, mijn rechterbeen zag helemaal blauw en mijn rug was ‘ingedeukt’. Drie weken lang moest ik in het ziekenhuis blijven”, zucht Maria. “Nu moet ik nog maandenlang revalideren bij een kinesist. Bovendien slaap ik tot op vandaag slecht, want op mijn rug en rechterzijde liggen blijft pijnlijk.”

Extra pijnlijk is dat Lidl weigert tussen te komen in Maria’s medische kosten. “Meteen na het ongeval werd door onze mensen ter plaatse een verslag opgemaakt. Uit de verklaringen van de medewerker met de kar en de dame in kwestie blijkt dat beide partijen op mekaar botsten en dat dus niemand schuld treft. Het was een banaal ongeluk, waar niemand echt verantwoordelijk voor is. Lidl kan volgens ons dus niet aansprakelijk worden gesteld”, reageert woordvoerster Isabelle Colbrandt namens de winkelketen. Camerabeelden van het incident zijn er volgens Lidl niet.

“Ik heb nooit beweerd dat we op mekaar zijn gebotst”, benadrukt Maria Boen. “Mijn eerste reactie tegenover de winkelmedewerker was trouwens: ‘Wat heb je nu gedaan?’. Ik werd wel degelijk aangereden. Kijk, ongelukken kunnen gebeuren, maar neem dan ten minste je verantwoordelijkheid. Ik had ook altijd het gevoel dat Lidl dat ging doen, want de lokale verantwoordelijken toonden zich erg begripvol, maar recent bleek dat de nationale directie er anders over denkt. Betreurenswaardig is dat.”

Maria is niet van plan om het hier bij te laten. Eerstdaags stapt ze naar de politie om een klacht in te dienen. Dochter Ilse Van Mol lanceerde intussen via Facebook een oproep om getuigen te vinden. “Wij willen dat de waarheid aan het licht komt”, pikt Ilse in. “De situatie is zo al erg genoeg. Mijn moeder was een hele kwieke vrouw die er elke dag op uit trok met de bus of met haar auto. Nu is ze hulpbehoevend en aan huis gekluisterd. Bovendien heeft ze mentaal hard afgezien. Wij hebben het gevoel dat Lidl deze zaak niet ernstig heeft onderzocht en dat vinden we weinig respectvol.” Getuigen mogen zich melden op maria.boen@icloud.com