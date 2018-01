Marcel krijgt prijs voor propere wijk Molenveld 02u48 0 Foto Marc Aerts Marcel Thijs heeft weer wat afval gevonden aan het speelplein in de wijk Het Molenveld.

Marcel Thijs doet al jaren vrijwilligerswerk. Hij houdt al enkele jaren de wijk 'Het Molenveld' proper en meldt sluikstorten, restafval, gestolen fietsen en vandalisme. Daarvoor kreeg hij gisteren de FiereLier-prijs van de stad Lier.





"Ik ben op pensioen en ik heb tijd. Vroeger speelde ik toneel, maar daar ben ik mee gestopt. Aangezien ik toch elke dag met mijn hond ga wandelen, zie ik ook wat er allemaal in onze wijk rondslingert. De Mechelbaan, Sander de Vosstraat, Fruithoflaan en het speelpleintje maken deel uit van Het Molenveld. Ik heb 82 zakken met blikjes, plastic en andere rommel gevuld. Vooral aan het Speelpleintje heb ik werk. Nu ligt er alles weer proper bij en daar ben ik fier op. Maar ook als er een verkeersbord los hangt, of de koffer van een auto open staat of de sirene ergens binnen in huis afgaat dan meldt ik dat meteen aan het Buurtinformatienetwerk of de politie. En zo worden de mensen geholpen", vertelt Marcel, die het fijn vindt dat hij in het stadskantoor werd uitgenodigd. "Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) feliciteerde mij en overhandigde mij een mok met een Schapekop met gadgets en een centrumbon van 25 euro. (WAE)