Man vraagt werkstraf voor diefstal van spinners TVDZM

20 november 2018

Jan V., een zestigjarige man uit Lier, heeft een werkstraf komen vragen aan de rechtbank. De zestiger werd eerder al schuldig bevonden aan een winkeldiefstal. In 2017 ging hij er in supermarkt Carrefour vandoor met een usb-stick en met enkele spinners. De man werd op heterdaad betrapt. Hij gaf de spullen terug en betaalde de schade. Alleen had beklaagde een bijzonder gevuld strafregister waardoor de man werd gedagvaard. Hij liet destijds verstek gaan. De man tekende verzet aan en hierdoor kwam de zaak opnieuw voor de rechter. “Door mijn slechte vrienden, blijf ik maar op het slechte pad belanden. Maar nu ben ik bezig om mezelf terug op het goede pad te krijgen”, zei de zestiger tegen de Mechelse rechter. Of de rechter zal ingaan op de vraag van de werkstraf, weten we op 17 december.