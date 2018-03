Man vervalst factuur "uit geldnood" 06 maart 2018

Een 29-jarige man uit Lier stond gisteren voor de rechter. Hij moest zich komen verantwoorden voor oplichting. Zo nam hij in 2017 een brief uit de brievenbus van zijn latere slachtoffer en veranderde hij de rekeningnummer in die van hemzelf. Het ging om een factuur van een tuinbedrijf. Over hoeveel geld het ging, was gisteren niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat hij handelde uit geldproblemen. De twintiger moest een factuur van enkele duizenden euro's betalen. "Ik schaam me kapot", zei de jongeman op zitting. Het parket vorderde een celstraf van tien maanden effectief. Onder meer omdat hij in het verleden al verschillende keren werd veroordeeld. De twintiger vroeg om een werkstraf.





Vonnis op 26 maart. (TVDZM)