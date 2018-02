Man slaat vrouw na hoogoplopende discussie 02 februari 2018

Marc G. (51) uit Lier stond terecht voor intrafamiliaalgeweld. Op 17 september 2015 sloeg hij zijn vriendin in het gezicht. De aanleiding was een hevige discussie na een uitstapje. De beklaagde was naar eigen zeggen dronken en kon zich maar weinig van de feiten herinneren. Volgens het slachtoffer sloeg hij haar met de volle vuist in het aangezicht. Het gevolg waren onder meer een blauw oog en een bloedneus. De man liet haar vervolgens liggen op de grond en ging nadien zijn roes uitslapen. Het parket vorderde gisteren een celstraf van acht maanden en een boete van 600 euro. Volgens de aanklager was alcohol de rode draad in het leven van de beklaagde. De verdediging pleitte het verval van strafmaat. Volgens hen kon de vijftiger niet meer gestraft worden omdat hij akkoord was gegaan met de voorwaarde van het parket om in de zaak te bemiddelen. Zo heeft hij zich inmiddels laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Als tweede optie stelde de raadsman van G. een probatiestraf voor. De zaak wordt verdergezet op 28 maart. (TVDZM)