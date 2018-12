Man riskeert celstraf voor diefstal van vodka TVDZM

07 december 2018

De diefstal van enkele flessen vodka kunnen Lukasz M.M. duur komen te staan. De man moest zich komen verantwoorden voor een winkeldiefstal, maar stuurde zijn kat naar de zitting. Het parket vorderde een effectieve bestraffing van zes maanden in de gevangenis. Deze feiten dateerden van 5 maart 2018. Opmerkelijk is dat hij een tiental dagen later opnieuw betrapt werd. De feiten werd niet betwist. Rechter Theo Byl velt binnen twee weken een vonnis.