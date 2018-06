Man probeert ex auto in te sleuren, 'onweerstaanbare drang' volgens zijn advocaat 30 juni 2018

02u38 0

Een 53-jarige man uit Nijlen is veroordeeld tot acht maanden cel met probatie-voorwaarden. De vijftiger wordt door het parket verdacht van slagen en verwondingen aan zijn ex-vrouw.





"De beklaagde stond het slachtoffer op te wachten op de parking van haar werk. Hij nam haar vast en probeerde haar in de auto te sleuren. De man verwondde haar toen hij een stanleymes trok", zegt Mechels procureur Lieselote Claessens. "Ik heb nog steeds nachtmerries en leef in angst", zei het slachtoffer op zitting. Er werd een schadevergoeding gevraagd van 3.500 euro. De man en zijn raadsman Erik Bertels gingen volledig voor de vrijspraak. "Op basis van onweerstaanbare drang", klonk het. "Mijn cliënt was er net achter gekomen dat de relatie definitief gedaan was. Zijn ex had een fles champagne bij en werd opgewacht door haar nieuwe vriend. Het was een eenmalig crisismoment." De man volgt nu een cursus voor agressiebeheersing. (TVDZM)