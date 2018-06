Man neergestoken in winkelstraat BEWONERS BERLARIJ MERKEN BLOEDEND SLACHTOFFER OP TIM VAN DER ZEYPEN

28 juni 2018

02u44 0 Lier In de Berlarij in het centrum van Lier is gisteren een jongeman ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Een mogelijke verdacht werd meegenomen voor verhoor. Vermoedelijk ligt er een romantisch motief aan de basis van het steekincident.

Rond het middaguur gisteren werden buurtbewoners van de Berlarij opgeschrikt door heel wat kabaal. Ter hoogte van een steegje aan de Van Brandt poort merkten ze een jongeman op. "Hij strompelde en bloedde hevig", vertellen buurtbewoners. Naar verluidt was de jongeman op dat moment nog aan het bellen. Enkele getuigen melden dat hij eerst zelf nog de hulpdiensten probeerde te verwittigen. "Maar dan begon hij te roepen dat wij de hulpdiensten konden bellen", gaan de buren verder. "Zelf is hij dan op de grond gaan liggen. Hij kon duidelijk niet meer verder."





Veel bloed verloren

Na de noodoproep kwam het medisch personeel massaal ter plaatse. Een MUG-arts ontfermde zich over het slachtoffer. De man had heel wat bloed verloren maar bleef bij bewustzijn. Nadat hij werd gestabiliseerd, werd de jongeman overgebracht naar het Heilig-Hartziekenhuis. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. De lokale politie stelde inmiddels een veiligheidsperimeter in, alles werd hermetisch afgesloten voor het sporenonderzoek. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Zij bevestigt het incident. "Het labo en deskundigen werden ter plaatse gestuurd", klinkt het bij parketwoordvoerder Peter Peereboom. "Het onderzoek is momenteel volop lopende." Meer zeggen ze bij het parket niet.





Volgens enkele buurtbewoners gebeurde de steekpartij in het steegje en werd de jongeman neergestoken ter hoogte van de borststreek. Bronnen bij het onderzoek bevestigen dat er een persoon werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Er werd nog geen verdachte voorgeleid bij een onderzoeksrechter in Mechelen.





Romantisch motief

Ook de vriendin van het slachtoffer kwam na het incident poolshoogte nemen. "Zij was erg aangedaan en reageerde erg emotioneel", aldus enkele buurtbewoners nog. Waarom de man de jongeman neerstak, is nog niet gekend. Enkele bronnen vertellen wel dat het slachtoffer en de dader elkaar duidelijk kenden. Vermoedelijk ligt er een romantisch motief aan de basis van het steekincident.





In de buurt werd gisteren geschrokken gereageerd op het incident. "Dit verwacht je niet meteen hier", besluiten enkele buurtbewoners. "Hopelijk komt het allemaal goed met de man. Het zag er niet goed uit." Een hele namiddag lang bleef het steegje en een deel van het voetpad afgesloten door de politie.