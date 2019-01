Man neergestoken in winkelstraat, verdachte opgepakt voor poging moord Tim Van der Zeypen

10 januari 2019

13u20 0 Lier In Lier is dinsdagavond een man neergestoken door een 38-jarige. Het slachtoffer raakte gewond maar is niet in levensgevaar. De dertiger werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. “Hij werd opgesloten in de gevangenis op verdenking van poging moord”, meldt politiewoordvoerster Magalie Derboven.

Het incident vond plaats omstreeks 16.5 uur ‘s avonds in de Lierse winkelstraat, de Antwerpsestraat. “Er ontstond een ruzie tussen een koppel en een liefdesrivaal”, klinkt het nog bij Derboven. “Na een schermutseling werd een 34-jarige man neergestoken.” De dertiger verkeerde niet in levensgevaar maar werd wel afgevoerd naar het Heilighartziekenhuis in Lier voor verzorging. De politie van Lier sloot de plaats hermetisch af. Het koppel werd gearresteerd. “Het ging om een 38-jarige man en een 42-jarige vrouw. Beiden zijn woonachtig in lier”, aldus Derboven. “Beiden werden ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen.”

Poging moord

Na hun voorleiding bij de onderzoeksrechter, werd de 42-jarige vrouw opnieuw vrijgelaten. De man werd aangehouden. “Op verdenking van poging moord”, besluit Derboven. Hij werd intussen opgesloten in de gevangenis. Morgen zal hij voor de raadkamer in Mechelen moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de aanhouding van de dertiger wordt verlengd of niet.

(later meer)