Man had geen tijd om cursus te volgen

27 november 2018

Thierry V. (56) uit Lier moest zich opnieuw komen verantwoorden op de rechtbank omdat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd. De vijftiger werd in de zomer van 2014 betrapt door de politie in Mechelen. Hij had toen teveel gedronken. Hij kreeg toen een rijverbod opgelegd van zestig dagen waarvan vijftig dagen met uitstel alsook een geldboete waarvan maar een deel effectief. Als voorwaarde werd hem toen wel het volgen van een cursus verkeersveiligheid opgelegd. Alleen kwam hij nooit opdagen. “De eerste keer had hij het te druk, daarna was zijn vader net gestorven. De derde en laatste keer dat hij de cursus kon volgen bleek hij geen zin te hebben en zou hij de boete wel gewoon betalen”, klonk het op zitting. Het parket vroeg dan ook de herroeping van zijn probatie.

Tomorrowland

De feiten op zich werden niet betwist. “Mijn zoon zat op Tomorrowland en belde me op dat hij niet goed was geworden. Hij vermoedde dat iemand iets in zijn drank had gedaan”, besloot de man. “Ik zat toen op een feestje en had wat gedronken maar wat doe je dan als goede vader? Je rijdt er naar toe.” Vonnis volgende maand.