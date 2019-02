Man betast eigen dochter in zwembad. Rechter tegen vader: “Je dochtertje op de mond kussen, dat is niet normaal” TVDZM

31 januari 2019

17u00 0 Lier Een man uit Antwerpen riskeert twee jaar cel met uitstel voor de aanranding van zijn eigen dochter (6) in het zwembad van Lier. “Het op de mond kussen van je kinderen is niet normaal”, richtte rechter Jessica Bourlet zich tot de beklaagde.

De Antwerpenaar ging midden juni 2018 zwemmen met zijn dochter in De Waterperels in Lier. Een getuige zag hoe hij een meisje betastte in de buik-, billen- en schaamstreek. Hij zou ook zijn dochter meermaals op de mond hebben gekust. Hierop werd de politie ingelicht. De beklaagde werd opgepakt en het meisje verhoord.

Volgens het parket en de burgerlijke partij ging het niet om een eenmalig feit. “Ze moest hem vaak ‘likzoentjes’ geven. Iets wat ze vies vond”, zei de advocate van het meisje en haar moeder. “Bovendien werd het meisje stil en keerde ze in zichzelf telkens als er over haar papa werd gesproken.” Er is een schadevergoeding gevraagd van in totaal zo’n 4.000 euro.

Het parket benadrukte wel dat na een onderzoek door de gerechtspsychiater bleek dat de beklaagde geen pedofiele neigingen heeft. “Alleen was hij wel dronken op het moment van de feiten en dan vallen er blijkbaar bepaalde grenzen weg”, stelde het parket.

De verdediging vroeg de vrijspraak. “Hij heeft al langer een probleem met alcohol en ontkent niet dat hij heel intens met zijn dochter omgaat. Maar het gaat het om een normale vader-dochterrelatie”, zei meester Evelien Jacobs. “Er is nooit een intentie geweest om seksuele handelingen te stellen met zijn dochter.”

Voor de zaak in beraad werd genomen, richtte rechter Jessica Bourlet zich tot de beklaagde. “Het op de mond kussen van jouw kinderen, is niet normaal”, besloot ze.

Het vonnis volgt op 14 februari.