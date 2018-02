Man aangehouden voor valse bommelding supermarkt Mondial 17 februari 2018

Het politiekorps van Lier werd gisteren opgeroepen voor een bommelding in de Frederik Peltzerstraat. De eigenaars van de Turks-Belgische supermarkt Mondial kregen omstreeks 16 uur het dreigement dat er ergens op hun site een bompakket zou liggen. De politie kwam meteen ter plaatse. "Het terrein werd direct onderzocht. We werden versterkt door de collega's van de federale politie en een hond die getraind is in het speuren naar explosieven", legt korpschef Werner Cazaerck uit.





Geen evacuatie

De politiediensten bakenden een veiligheidszone af en omwonenden van de supermarkt kregen de melding dat ze mogelijks hun woonst zouden moeten verlaten. Uiteindelijk werd er niemand geëvacueerd.





De supermarkt, die normaal gezien open is tot 20 uur, sloot wel vroeger de deuren. "Na een grondige inspectie, die enkele uren in beslag heeft genomen, bleek het om een vals alarm te gaan", klinkt het. De politie kon gisterenavond al meteen een verdachte arresteren. Een gedeelte van de Frederik Peltzerstraat werd tijdens de interventie afgesloten. Het verkeer werd door de politiediensten omgeleid. (AVH)