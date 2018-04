Man (43) licht Hubo en Dreamland op 12 april 2018

02u37 0 Lier Een 43-jarige man uit Mortsel riskeert tien maanden celstraf voor oplichting en diefstal bij de doe-het-zelfzaak Hubo en speelgoedwinkel Dreamland, onder meer in Lier en Rumst. Hij haalde producten uit de rekken en vroeg om ze om te ruilen voor geld.

Bij het filiaal van Hubo in Lier lukte het, daar kreeg hij een een cadeaubon in ruil voor net geen honderd euro. In Rumst lukte zijn plannetje niet. "Dus wandelde meneer naar buiten met de twee potten verf", klonk het nog. Bij de speelgoedwinkel kreeg hij wel geld in ruil voor de Lego.





Schade terugbetaald

De gemaakte buit werd gisteren geraamd op een zevenhonderd euro. Burgerlijke partijen waren er niet. "De schade werd inmiddels terugbetaald aan de winkels", aldus advocate Saskia Gilis.





De feiten werden gisteren niet meer betwist. Nochtans ontkende de man gedurende het hele onderzoek. "Ik ben die potten verf vergeten terug te zetten", verklaarde de veertiger aan de politie.





Infobalie

"En die bonnen in ruil was een misverstand. Ik had effectief dergelijke verfpotten maar ik was die vergeten mee te nemen naar de winkel. De potten aan de infobalie had ik enkel meegenomen ter illustratie, niet met kwaad opzet."





Volgens het parket probeerde de man eerst de winkel verhaaltjes wijs te maken, nadien de politie en het gerecht. Het vorderde een celstraf van tien maanden effectief.





"Leg mijn cliënt geen effectieve celstraf op", besloot meester Gilis. "Hij is de enige die voor zijn vader kan zorgen. Wat moet er dan met hem gebeuren?" De verdediging stelde een straf met uitstel voor.





De rechter velt een vonnis op 9 mei. (TVDZM)