Man (34) wordt neergestoken, 38-jarige opgepakt voor poging moord: “Vermoedelijk voorafgaande liefdestwist” Tim Van der Zeypen

10 januari 2019

16u30 0 Lier Een heftige discussie in het centrum van Lier is dinsdag bijna fataal afgelopen voor een 34-jarige man. De dertiger werd in de rug gestoken door een vermoedelijke liefdesrivaal. Het slachtoffer moest voordien ook nog enkele klappen incasseren. De verdachte wordt verdacht van poging tot moord.

De discussie tussen beide dertigers ontstond dinsdagavond omstreeks 16.45 uur in de Antwerpsestraat. Niet veel later liep ze volledig uit de hand en begonnen de twee te vechten. “Het slachtoffer moest verschillende klappen en stampen incasseren. Ook toen hij al op het voetpad lag”, luidt het bij een getuige. “Kort daarna trok een van de mannen een mes en haalde hij ermee uit.” Het slachtoffer werd geraakt in de rug. Andere omstaanders in de drukke winkelstraat verwittigden de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. “Nadat de man had uitgehaald met het mes, liep hij samen met een vrouw weg”, klinkt het nog.

Geen levensgevaar

Het slachtoffer werd hevig bloedend achtergelaten. Hij was volgens verschillende getuigen op dat moment bij bewustzijn. Bij aankomst van het medische personeel, dienden zijn de eerste zorgen toe. “Nadien werd het 34-jarige slachtoffer uit Lier meegenomen naar het Heilighartziekenhuis”, vertelt Magalie Derboven van de Lierse politie. “Hij verkeerde niet in levensgevaar.” Volgens bronnen dichtbij het onderzoek mocht de dertiger het ziekenhuis intussen opnieuw verlaten. Naast een steekwonde in de rug liep hij volgens diezelfde bronnen ook nog aanzienlijke verwondingen op in zijn aangezicht.

Camerabeelden

Bij aankomst van de politie werd de plaats hermetisch afgesloten voor het verdere onderzoek. Het incident vond naar verluidt plaats ter hoogte van een nachtwinkel aan het kruispunt met de Rolwagenstraat. Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Op basis van de persoonsbeschrijving van getuigen en camerabeelden in de Lierse winkelstraat kon de politie vrij snel een verdachte identificeren. “In de loop van de avond werden zowel een 38-jarige man en een 42-jarige vrouw, beiden uit Lier, opgepakt door onze collega’s”, zegt Derboven nog. “Beiden werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.”

Van het incident zouden ook camerabeelden zijn, maar het gerecht wilde hier voorlopig liever nog niet te veel in detail treden. Na haar verhoor bij de politie mocht de vrouw opnieuw beschikken. De 38-jarige man daarentegen werd gisteren voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. “Na zijn verhoor werd er beslist om de man verder aan te houden. Hij werd overgebracht naar de gevangenis”, besluit Derboven.

Poging moord

De dertiger wordt nu verdacht van poging tot moord.“De man heeft heel wat geluk gehad”, besluit een getuige. “Zeker als je zag hoeveel bloed hij had verloren.” Vermoedelijk ligt een liefdestwist aan de oorzaak van de feiten. Of het mes na de feiten werd achtergelaten en waarom de 38-jarige het mes op zak had, is nog niet duidelijk. Hierover wou zowel politie als parket nog geen details kwijt.

Morgen zal de 38-jarige man voor de raadkamer in Mechelen verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de dertiger verder in de cel blijft of niet.