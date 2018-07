Mama's en couveusebaby's in dezelfde kamer HEILIG-HARTZIEKENHUIS NEEMT NIEUWE AFDELING IN GEBRUIK BERTJE WARSON

05 juli 2018

02u40 0 Lier Vanaf nu kunnen mama's met hun couveusebaby terecht in de volledig vernieuwde couveuseafdeling van het Heilig-Hartziekenhuis in Lier. "Er zijn twee ruimtes met telkens drie bedjes en relaxstoelen voor ouders en drie aparte verblijfkamers voor mama en baby. In totaal is er plaats voor 13 baby's", zegt zorgcöordinator Brigitte Reyntjes.

"Nieuw in het ziekenhuis is het rooming-in principe waarbij mama's in dezelfde kamer als hun couveusebaby verblijven, wat de band tussen mama en baby versterkt", zegt Reyntjes. "De aparte verblijfkamers hebben ook een reanimatiekamer en intensieve kamer voor babytjes die extra bewaking en ondersteuning voor het ademen nodig hebben. De vernieuwde couveuseafdeling is ook voorzien van een aparte keuken, televisie en zithoek voor alle mama's en papa's. Een ruimte waar ze in alle rust kunnen vertoeven om er iets te eten, te drinken of televisie te kijken. Ook is er een kinderhoekje voor alle grote broers of zussen die mee op bezoek komen", legt de zorgcoördinator uit.





"De verhuis is heel vlot verlopen want wij hadden geen couveusebabytjes. De laatste couveusebaby mocht vanmorgen naar huis gaan", klinkt het op de nieuwe materniteit. De hele afdeling werd gerenoveerd in dezelfde moderne maar toch huiselijke en warme stijl als de verblijfkamers en het bevallingskwartier die eerder al een facelift kregen.





Privacy

"We hebben er bewust voor gekozen om verschillende ruimtes te creëren om zo de ouders en hun couveusebaby de nodige privacy te kunnen bieden. De kamers zijn zo ontworpen dat ze de band tussen de pas bevallen mama en haar kindje tijdens het prille begin versterkt zonder te moeten inboeten op alle nodige medische voorzieningen voor de baby. De couveuseafdeling bevindt zich in blok I op de tweede verdieping", legt Reyntjes uit.





De eerste fase van de renovatie van Moeder- en Kindzorg startte in maart 2017. "Toen werd de materniteit met 24 bedden gehalveerd naar 12 bedden zodat de werken konden uitgevoerd worden. De verloskamer bleef uiteraard toen ook behouden. Fase 2 omvatte de nieuwe couveuseafdeling en melkkeuken met voeding voor de zuigelingen. Aansluitend start nu fase 3 van de verbouwingen van het tweede gedeelte van de materniteit. Indien alles goed verloopt kunnen de eerste baby's van 2019 verwelkomd worden in een volledig nieuwe omgeving", zegt Reyntjes.